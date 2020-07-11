В Египте оценили решение Турции по собору Святой Софии как «опасную игру»

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Превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть — это опасная политическая игра. Оценивать решение по этому вопросу президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана стоит именно с политической точки зрения, считает советник верховного муфтия Египта Ибрагим Нигм.

Он отметил, что турецкий лидер пытается сделать из себя героя, якобы защищающего мусульманские ценности. По мнению Нигма, рассуждения Эрдогана об исторической правде — это бесполезная политическая дискуссия. Президент пытается поднять свой статус в глазах народа. В этом шаге нет правды, ведь он только отвлекает мир от реального подтекста опасной политической игры.

Эрдоган — не просто человек с политическими амбициями, парящий над нефтяными и газовыми скважинами, здесь явно прослеживается его жадность, которую он показал в ряде стран, пытаясь захватить их суверенитет и ресурсы. И данная проблема не связана с религиями и мечетями, — заметил Нигм.

Бывший советник Министерства по делам вакуфов шейх Салем Абдель Галиль заявил, что ислам категорически запрещает разрушать церкви и другие места отправления культа. Исходя из этого, превращение храма в мечеть неприемлемо. Галиль подчеркнул, что первые мусульмане времён пророка Мухаммеда были против возможности приспособления храмов других верований под молельные дома.

Настоятель поместной церкви греческого патриархата в провинции Думьят отец Пантелеимон назвал решение президента Турции провокацией.

Греческие и другие христиане Египта и мусульмане категорически отвергают превращение Святой Софии в мечеть. Собор принадлежит Греческой православной церкви, с греческого её название можно перевести как «церковь мудрости». Эрдоган совершил шаг, лишённый мудрости и отражающий религиозное и политическое банкротство, — приводит слова Пантелеимона ТАСС.

Турецкий лидер 10 июля подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то, что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как ранее передавал NEWS.ru, ислам с уважением относится к другим религиям, поэтому превращение стамбульского собора Святой Софии в мечеть не согласуется с его положениями, сказал Аббас Шумар — бывший заместитель главы одного из наиболее авторитетных исламских университетов аль-Азхар.