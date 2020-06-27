В ДТП с микроавтобусом в Турции погиб мигрант

В результате ДТП с микроавтобусом, произошедшего на востоке Турции, погиб один мигрант и более 40 пострадали. В автобусе ехали нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана.
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Как писал NEWS.ru, легковушка и рейсовый автобус столкнулись на Щёлковском шоссе в Подмосковье, один человек погиб. Известно, что на момент столкновения рейсовый транспорт следовал по маршруту без пассажиров, в нём находился только водитель, сам он серьёзно не пострадал — у автобуса сломался бампер, отлетела обшивка кузова. Погибший и ещё двое людей, которые получили травмы различной степени тяжести, находились в легковой машине. Очевидцы утверждают, что седан не вошёл в поворот на скорости и влетел в автобус. Водитель рейсового транспорта попытался избежать столкновения, но ему это не удалось.
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