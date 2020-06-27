В ДТП с микроавтобусом в Турции погиб мигрант

https://static.news.ru/photo/9d354518-b95c-11ea-b9fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/Global Look Press

В результате ДТП с микроавтобусом, произошедшего на востоке Турции, погиб один мигрант и более 40 пострадали. В автобусе ехали нелегальные мигранты из Афганистана и Пакистана.

Как сообщает газета Sabah, в микроавтобусе, который разбился в провинции Ван, находились 22 мигранта из Афганистана и 20 — из Пакистана. Двух человек, которых считают организаторами поездки, взяли под стражу.

Как писал NEWS.ru, легковушка и рейсовый автобус столкнулись на Щёлковском шоссе в Подмосковье, один человек погиб. Известно, что на момент столкновения рейсовый транспорт следовал по маршруту без пассажиров, в нём находился только водитель, сам он серьёзно не пострадал — у автобуса сломался бампер, отлетела обшивка кузова. Погибший и ещё двое людей, которые получили травмы различной степени тяжести, находились в легковой машине. Очевидцы утверждают, что седан не вошёл в поворот на скорости и влетел в автобус. Водитель рейсового транспорта попытался избежать столкновения, но ему это не удалось.