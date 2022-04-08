В ДНР сообщили об обстреле мирных жителей, стоявших в очереди за гумпомощью

По посёлку Владимировка в Донецкой Народной Республике сегодня днём был произведён удар силами ВСУ, сообщает замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. По его информации, украинские националисты обстреляли «Градом» местность, прилегающую к пункту выдачи гуманитарной помощи. В результате атаки погиб пенсионер, несколько других мирных граждан получили ранения.

Украинскими боевиками <...> был нанесён артиллерийский удар с применением РСЗО БМ-21 «Град», в результате чего один пожилой мужчина 1950 г. р. скончался по дороге в больницу, ещё несколько гражданских получили ранения различной степени тяжести, — пишет Безсонов в Telegram-канале.

Пострадавшим оказали первую помощь военнослужащие частично признанной республики, раздававшие гуманитарную помощь. По информации чиновника, удар был нанесён с позиций в районе населённого пункта Угледар.

Заместителю министра также прислали фото- и видеокадры последствий атаки.

Вчера днём штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские военные ударили «Точкой-У» по вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения. По последним данным, в результате обстрела погибло 50 человек, пять из которых — дети.

Министерство обороны России следом уточнило, что удар по вокзалу был нанесён украинскими войсками из района Доброполья в 45 километрах от места ЧП. Целью атаки ВСУ был cрыв выезда жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита для оборонных позиций украинcких военных, считают представители оборонного ведомства.