В ДНР раскрыли, какие проблемы для ВСУ создаст новая железная дорога в Крым Эксперт Бердичевский: железная дорога в Крым упростит РФ доставку военных грузов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Республика Крым. Танк на платформе поезда

Украинские власти уже занервничали из-за новой железной дороги в Крым, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт и экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, транспортный коридор упростит РФ доставку грузов, в том числе военного назначения.

По сухопутному пути намного проще, быстрее и безопаснее отправить груз и военную технику, чем по тому же Крымскому мосту. Железная дорога — это вообще самая дешевая транспортная артерия. Поэтому на Украине сейчас истерят, после ее запуска проблем у Киева сильно прибавится, — отметил эксперт.

Он допустил, что ВСУ попытаются атаковать новую магистраль, но, даже если им удастся нанести дороге урон, Россия сможет оперативно устранить повреждения. В этом, считает Бердичевский, кроется еще одно преимущество такой транспортной артерии.

Железнодорожный путь восстанавливается в течение нескольких часов. Это не мост, на ремонт которого требуются недели или месяцы. Но, я думаю, что в любом случае дорога будет защищена средствами ПВО, все будет продумано и выверено. Вероятно, будут запущены специальные технические составы, которые в любой момент могут подъехать и отремонтировать поврежденный участок, — добавил он.

На концерте в честь 10-летия вхождения Крыма в состав России Владимир Путин сообщил, что магистраль уже связала Ростов-на-Дону с Донецком и Мариуполем, а в скором времени поезда пойдут до Севастополя. По словам главы государства, это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста.