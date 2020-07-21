В Британии подозревают РФ во вмешательстве в референдум по Шотландии

https://static.news.ru/photo/231727e8-cb21-11ea-ba27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guo Chunju/Global Look Press

Депутаты Великобритании считают, что прямые доказательства влияния России на голосование по Brexit отсутствуют, однако у них возникли подозрения по вмешательству Москвы в референдум о независимости Шотландии в 2014 году.

Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на доклад парламентского комитета по деятельности служб разведки и безопасности.

В частности, в докладе говорится, что один из доверенных источников заявил о попытках России повлиять на голосование. По мнению депутатов, это «первое постсоветское вмешательство в западные демократические выборы».

В докладе отмечается, что Алекс Салмонд, возглавлявший Шотландскую национальную партию на референдуме 2014 года, запустил через три года телевизионное шоу на телеканале RT.

Кроме того, в докладе критикуются действия некоторых политиков, поспособствовавшие притоку в Великобританию российских денег.

Референдум о независимости Шотландии состоялся 18 сентября 2014 года.

Лондон считает, что Россия предпринимала попытки повлиять на итоги британских парламентских выборов 2019 года, заявил глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.

По его словам, такой вывод был сделан на основании тщательного анализа. По данным правительства Великобритании, российские силы предпринимали попытки вмешаться в голосование, «активно распространяя незаконно полученные и ставшие доступными в результате утечки правительственные документы».

Рааб также подчеркнул, что эти попытки не были частью «широкомасштабной кампании» по вмешательству в демократические процессы. Речь идёт об обнародовании документа о ходе торговых переговоров между Великобританией и США, который скомпрометировал правящую Консервативную партию.

В настоящее время британские власти начали уголовное расследование по данному факту. Лондон, по словам главы МИД, также оставляет за собой право на «принятие надлежащих мер» в ответ на предполагаемое вмешательство России, писал NEWS.ru.