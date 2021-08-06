В Бразилии опровергли заявление о приостановке импорта «Спутника V»

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не вносило изменения в требования к проведению национальных испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что при выдаче исключительного разрешения на импорт вакцины «Спутник V» были установлены 22 требования, которые импортеры обязаны выполнить . Им нужно было устранить пробелы в информации о качестве, безопасности и эффективности препарата. Дополнительных условий, кроме тех, что были указаны в первоначальном решении о разрешении на ввоз вакцины, не внесено.

Ранее сообщалось, что губернаторы северо-восточных штатов Бразилии заморозили соглашение о приобретении вакцины «Спутник V». Причиной стали якобы ограничения со стороны национального регулятора.

На данный момент российский препарат «Спутник V» зарегистрирован в 67 государствах с общим населением более 3,5 миллиарда человек.