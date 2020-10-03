В борьбе между Додоном и Санду побеждает Плахотнюк

В Молдавии официально стартовала президентская предвыборная кампания. Центральная избирательная комиссия страны завершила приём документов от инициативных групп, которым требовалось собрать не менее 15 000 подписей в поддержку кандидатов. Основными фаворитами грядущих выборов по-прежнему являются действующий пророссийский президент Игорь Додон и прозападный политик Майя Санду, недолгое время занимавшая пост премьер-министра. Однако, по мнению экспертов, для РФ, как и для самой Молдавии, победа того или иного кандидата не будет иметь принципиального значения.

Очередные выборы молдавского президента назначены на ноябрь текущего года. Для участия в кампании зарегистрированы шесть кандидатов: действующий глава государства Игорь Додон, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, председатель «Нашей партии» Ренато Усатый, руководитель платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, депутат от партии «Шор» Виолетта Иванова, а также выдвиженец от Либерал-демократической партии Молдовы Тудор Делиу. Однако лишь первых двух аналитики рассматривают как серьёзных претендентов на пост главы государства.

Додон, традиционно считающийся пророссийским политиком, уже имел опыт борьбы с Санду в 2016 году — на первых в истории страны всенародных выборах. Тогда соперница действующего президента проиграла, однако с незначительным отрывом, получив 47,89% голосов против додоновских 52,11%, и, что примечательно, во втором туре.

В результате разрешения правительственного кризиса Санду, стоявшая у истоков проевропейского блока ACUM, заняла пост премьер-министра. Однако продержалась на нём недолго — из-за противоречий с пропрезидентской Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ). После распада правящей коалиции ПСРМ пошла на союз с Демократической партией Молдовы (ДПМ) олигарха Влада Плахотнюка. Последний, по мнению и аналитиков, и молдавских политиков, фактически подчинил себе все ключевые государственные институты. Консолидация ПСРМ и ДПМ, в свою очередь, спровоцировала новую волну критики в адрес Додона, который и до этого был замешан в сомнительных эпизодах сотрудничества с ныне беглым олигархом. И, как следствие, усилило позиции Санду, поддерживаемой Западом.

Майя Санду facebook.com/pg/maia.sandu

Президентские выборы в Молдавии неспроста являются объектом пристального внимания как в США и Евросоюзе, так и в России. Республика пока остаётся одной из немногих стран (если не единственной), где Москва и коллективный Запад действуют сообща: даже правительственный кризис прошлого года был разрешён именно при непосредственном участии российских, американских и европейских дипломатов, что признавали и в Кишинёве. Поэтому резкое изменение политической ситуации в Молдавии тревожит обе стороны.

Однако, как отметил в разговоре с NEWS.ru молдавский политолог Игорь Тулянцев, значение грядущих президентских выборов преувеличено. Проблема в том, что, несмотря на бегство Плахотнюка, его ставленники по-прежнему контролируют основные органы власти.

Если вы спросите людей в Кишинёве или в любом другом городе Молдавии, интересуют ли их президентские выборы, они однозначно скажут: «нет». Соцопросы сегодня — это просто битва за рейтинги. Их мало кто проводит в реальности. А те, кто проводит, результаты не публикуют. Выходят итоги опроса, в котором лидирует Додон, а тут же за ним появляется опрос американцев, отдающий победу Майе Санду. Исходя из сегодняшней конъюнктуры говорить о «победе» какого-либо кандидата фактически нет смысла — ничего практического для населения она не несёт, в стране парламентская республика. Игорь Тулянцев политолог и глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» политолог и глава молдавского общественного совета «За свободную Родину»

Эксперт отмечает, что те меры, которые были приняты при Плахотнюке — а это и объявление ряда граждан РФ персонами нон грата, и запрет на вещание российских телеканалов, — никуда не делись даже при ориентированном на Кремль Додоне. Поэтому, несмотря на внешнеполитические игры, население республики понимает: выборы — это просто политический фарс.

Плохо будет, если победит Санду, но и ничего хорошего не будет, если победит Додон, — считает Тулянцев.

В Москве, очевидно, считывают эту патовую ситуацию, поэтому серьёзных заявлений из Кремля о грядущих выборах не звучит. А с учётом того, что в парламенте Санду не может похвастаться большинством сторонников, её возможная победа действительно вряд ли что-то изменит. Молдавия уже прошла через этап «пророссийский президент и прозападный парламент», и если эти роли изменятся, то для России подобный расклад будет не хуже предыдущего, учитывая нарастающую токсичность Додона.