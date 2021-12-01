В Белоруссии 11 человек задержаны за комментарии о гибели военных России

В Белоруссии за оскорбительные комментарии в соцсетях в связи с гибелью двух российских военнослужащих во врeмя совместных учений задержаны и помещены в изoлятор временного содержания 11 человек. Об этом сообщило МBД республики в официальном Telegram-канале, добавив, что всего установлены личности более 50 чeловек, глумившихся над смертью военных.

За циничные комментарии о погибших российских десантниках задержаны 11 человек. Все, кто решил поглумиться над этой трагедией, признаны подозреваемыми по статье 130 УК Республики Беларусь — за разжигание социальной вражды и розни, — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные в различных мессенджерах и социальных сетях размещали кощунственные и циничные высказывания в адрес погибших. В МВД заявили, что по большей части правонарушители — это социально неустроенные и не реализовавшие себя в жизни личности: неработающие, хронические алкоголики, ранее судимые.

Установлено, что комментаторы являлись подписчиками экстремистских Telegram-каналов, — резюмировали белорусские правоохранители.

Ранее Следственный комитет Белоруссии завёл уголовное дело из-за комментариев о смерти сотрудника КГБ в ходе спецоперации в Минске. Подозреваемыми стали 136 человек, всех отправили в СИЗО. Они стали фигурантами дела, заведённого по статьям об умышленном возбуждении социальной вражды по признаку социальной принадлежности и об оскорблении представителя власти.