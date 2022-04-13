В Белом доме опровергли сообщения о планах пригласить Японию в AUKUS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что правительство Японии на неофициальном уровне получило предложения о присоединении к оборонному союзу AUKUS, передаёт Kyodo. По словам Псаки, у партнёрства AUKUS нет планов переименовываться в JAUKUS.

Наше внимание было сосредоточено на завершении трёхсторонней программы работы по ряду передовых военных возможностей, которые согласуют наши приоритеты, усилят коллективные сильные стороны и ускорят разработку и приобретение передовых оборонных возможностей, — сказала Псаки, комментируя задачи AUKUS.

Ранее газета Sankei Shimbun написала, что правительство Японии неофициально получает предложения присоединиться к оборонному партнёрству AUKUS, которое объединяет США, Австралию и Великобританию. Издание отмечало, что страны в первую очередь интересует участие Токио в новейших военных разработках.

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков считает, что возможное вступление Японии в союз AUKUS станет проблемой для России и она ответит на это. Оборонное партнёрство США, Великобритании и Австралии в случае прихода Японии усилится и это также должно волновать КНР, считает он.

О создании партнёрства AUKUS было объявлено в сентябре 2021 года. В рамках заключённого соглашения Австралия намерена создать не менее восьми атомных подводных лодок с использованием американских и английских технологий. Первые подлодки поступят на вооружение страны в 2036 году.