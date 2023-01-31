В Белом доме оправдались после отказа Байдена поставлять F-16 Украине Представитель Белого дома Кирби: США поставляют Киеву большие объемы вооружений и без F-16

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Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что власти США считают, что текущие поставки уже достаточно объемные и могут серьезно влиять на ход сражений, сообщает CNN. Так в Белом доме прокомментировали заявление президента Джо Байдена, в котором он отказался поставлять истребители F-16 Украине.

Могу сказать вам, что сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение для того, чтобы помочь украинским войскам в нынешних боях в зимний период, — сказал Кирби.

Он выразил надежду, что американская техника также будет применена в боях весной этого года.

Великобритания, будучи вовлеченной в конфликт на Украине стороной, должна столкнуться с Россией лицом к лицу, заявил ранее глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд. Он подчеркнул, что сухопутные войска королевства находятся в плачевном состоянии. Эллвуд призвал отменить решение о сокращении числа военнослужащих и увеличить расходы на оборону.