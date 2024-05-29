В Белом доме назвали авторов «формулы мира» Зеленского Кирби: в разработке «формулы мира» Зеленского участвовали Блинкен и Салливан

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вашингтон принимал участие в выработке тезисов «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов во время онлайн-брифинга. По его словам, для этого активно привлекались госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник президента Джейк Салливан.

Оба высокопоставленных чиновника прилагали особые усилия для продвижения этой дипломатической платформы по всему миру, отметил Кирби. Блинкен и Салливан также пытались найти способы ее практического применения, уточнил он.

В первый раз Владимир Зеленский выдвинул «формулу мира» как план достижения мирного урегулирования в ноябре 2022 года. Документ состоял из 10 пунктов, не учитывающих интересы и позицию России. В нем, в частности, упоминался полный вывод ВС России на границы 1991 года, возвращение Украине Крыма и полный контроль Киева над «исключительной экономической зоной» в Азовском и Черном морях.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру пообещал, что после мирного саммита в Швейцарии Украина передаст России наработки по трем пунктам «формулы мира», которые будут обсуждать на мероприятии. Речь пойдет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене всех военнопленных и возвращении украинских детей.