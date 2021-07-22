В Баку 13 армянских диверсантов получили тюремные сроки

Бакинский районный суд приговорил 13 армянских военных, которые считаются в Азербайджане диверсантами, к шести годам тюрьмы. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Диверсанты будут отбывать наказание в колонии строгого режима, после окончания тюремного срока их депортируют в Армению. Выступившие с последним словом подсудимые просили оправдать их.

Прокурор требовал для каждого из обвиняемых семь лет лишения свободы и депортировать сразу после отбытия наказания. Адвокаты — оправдания обвиняемых, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что диверсанты незаконно проникли на территорию Ходжавендского района Азербайджана. Это произошло после подписания трёхстороннего соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией от 10 ноября 2020 года и объявления перемирия. Армянские военнослужащие совершили нападения на предприятия и организации. Ими были организованы пожары и взрывы, а также террористические акты. 13 декабря 2020 года участники группировки были разоружены по итогам антитеррористической операции.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.