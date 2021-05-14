В Азербайджане рассказали об урегулировании ситуации на границе с Арменией

https://static.news.ru/photo/39f1073c-b60c-11eb-af29-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/GLOBAL LOOK PRESS

Баку предпринимает необходимые шаги для урегулирования ситуации на границе с Арменией. Об этом заявила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передаёт РИА Новости.

Как только возникла напряжённость на границе, руководство Госпогранслужбы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. Принимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации, — цитирует её агентство.

Руководство Азербайджана призвало Армению «признать реальность межгосударственного пограничного режима», не допускать необоснованных обострений и конструктивно решать возникающие вопросы с Баку.

Ранее в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные попытались провести работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. Ереван направил в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) официальное обращение по ситуации.

Представители Азербайджана разъяснили ситуацию, указав, что пограничники дислоцируются на позициях в приграничных местах Лачинского и Кяльбаджарского районов и действуют согласно трёхстороннему заявлению по Нагорному Карабаху.