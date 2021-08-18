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В Армении назначили нового главу МИД

09:45, 19 августа 2021
В Армении назначили нового главу МИД Арарат Мирзоян Фото: parliament.am
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Экс-председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян назначен на пост министра иностранных дел республики. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Соответствующий указ был подписан президентом Армении Арменом Саркисяном. Как отмечается в документе, подобное решение было принято в соответствии с предложением премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Принимая за основу предложение премьер-министра, президент Армен Саркисян назначил Арарата Мирзояна министром иностранных дел, — говорится в сообщении. 

Ранее Арарат Мирзоян занимал должность спикера парламента с января 2019 года. До этого он находился на посту вице-премьера, на который был назначен в мае 2018 года. Мирзоян был одним из инициаторов политических изменений, в результате которых команда Пашиняна пришла к власти.  

Армения оставалась без главы внешнеполитического ведомства почти три месяца. Экс-глава МИД республики Ара Айвазян решил уйти в отставку из-за несогласия с инициативами властей страны. Он посчитал, что эти решения противоречат национальным интересам. 

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