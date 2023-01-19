В Аргентине преступники угнали самолет и разбились после взлета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Аргентине пятеро неизвестных угнали легкомоторный самолет Cessna-206 из авиаклуба. Сразу после взлета, забыв открыть подачу топлива, самолёт упал, пишет Diario Norte.

Упади он в городе, была бы трагедия. У самолета скрытая система блокировки. Когда они взлетали, то забыли открыть этот кран, и у них кончился бензин, не все знают, где находится этот топливопровод, — заявил прокурор Серхио Риос.

Ранее сообщалось, что на рассвете 18 января пятеро грабителей взломали ангар аэроклуба Вилья Анхела и угнали Cessna-206, принадлежащий местному фермеру.

Ранее в Волгоградской области фура столкнулась с автобусом, выехав на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали девять человек, среди них девочка четырех лет.

11 января в результате аварии с участием самосвала и автобуса в Краснодарском крае пострадали семь человек. По данным СМИ, водитель автобуса скончался на месте. Остальные шестеро пострадавших были госпитализированы. Отмечалось, что виновником аварии был водитель КамАЗа: он на скорости проехал на красный свет, не пропустив вперед маршрутный автобус ПАЗ.

Ранее полиция в Новосибирске задержала мужчину, который пытался голым угнать автомобиль. Перед этим он попал в ДТП на станции Мочище, а затем, по словам очевидцев, вылез из машины и начал биться в конвульсиях. Инцидент попал на видео.