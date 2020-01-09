https://static.news.ru/photo/329443e6-3304-11ea-ae70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Десятки мирных жителей были убиты и ранены вместе с 30 членами группировки «Талибан» (запрещена в РФ) в результате удара беспилотника в городе Герат. Целью атаки был главный командир отколовшейся фракции «Талибана» мулла Нангьялая. Операцию по его уничтожению проводили американские вооружённые силы.

Более 60 мирных жителей были убиты и ранены в ходе операции, — сказал Торялай Тахири, заместитель главы провинциального совета Герата.

Его коллега Вакил Ахмад Кархи отмечает, что жертв может быть и больше, приводит его слова сайт Tolonews.

В то же время в Министерстве обороны Афганистана настаивают на том, что удар был осуществлён по согласованию с местными чиновниками. Американские силы заявили, что нападение было совершено по просьбе афганских сил безопасности.

Иногда во время операций могут случиться ошибки. Было начато расследование, чтобы выяснить, произошло ли такое, — заявил генерал Аминулла Амархель, начальник полиции Герата.

Афганское правительство заявило, что будет расследовать сообщения о жертвах среди мирного населения.

Ранее NEWS.ru писал, что талибы похитили около трёх десятков активистов Народного движения за мир. Боевики перехватили их на пути из Герата в Фарах и увезли в неизвестном направлении.