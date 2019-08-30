https://static.news.ru/photo/15fb1046-cadd-11e9-a8a0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут отправлена в отставку. Причиной увольнения стали утечки, допущенные 28-летней сотрудницей.

В частности, журналистам стала известна информация о семейной жизни Трампа и некоторых аспектах его работы. Вестерхаут пришлось собирать вещи 29 августа, сразу после того, как президенту США рассказали о её промахах, сообщает газета New York Times .

Вестерхаут пришла работать в Белый дом одновременно с Трампом. Последние полгода она старалась расширить границы своей работы. В этих целях старалась включить в круг задач многочисленные зарубежные поездки. По мнению издания Politico , Вестерхаут хотела вести себя как глава аппарата американской администрации.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп назвал телеведущего Лоуренса О'Доннелла сумасшедшим за слова о связи с российскими олигархами. При этом президент США назвал лживыми «нелепые утверждения» о том, что он брал кредиты под поручительство олигархов из России. Телеведущий уже извинился за свои слова, отметив, что должен был проверить информацию на достоверность.