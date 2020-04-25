В зарубежной прессе множатся спекуляции о возможной болезни и даже смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына, хотя власти КНДР и сообщают о его «активной деятельности». Наблюдатели пытаются по отрывочным сведениям восстановить события прошедшей недели в Северной Корее, однако имеющиеся данные ясности пока не добавляют. В 2014 году Ким Чен Ын уже исчезал на месяц и тогда также судачили о болезни, смерти, аресте и смене власти в КНДР.

Последнее на данный момент появление Ким Чен Ына на публике было зафиксировано ещё 11 апреля. После этого лидер исчез из медийного пространства, что стало поводом для слухов о его проблемах со здоровьем. 15 апреля, когда в Пхеньяне проходили торжества в честь дня рождения Ким Ир Сена, нынешний северокорейский руководитель на праздничных мероприятиях замечен не был. Уже спустя несколько дней южнокорейский ресурс Daily NK со ссылкой на источники сообщил о том, что 12 апреля Ким Чен Ын якобы перенёс серьёзную операцию на сердце и находится в своей резиденции вне Пхеньяна. Эта информация мгновенно и ожидаемо была подхвачена по всему миру. Показательно при этом, что сами сотрудники Daily NK позднее скорректировали свой текст: теперь они ссылались на данные, полученные лишь от одного спикера, а не от нескольких, как сообщалось ранее.

Тем не менее косвенные подтверждения этой информации стали поступать сразу с нескольких сторон. Три источника агентства Reuters, в частности, сообщили , что в КНДР на неделе прибыла группа китайских врачей, — якобы для оказания помощи своим северокорейским коллегам. Проверить это также не представляется возможным. Пекин считается, пусть и с оговорками, традиционным союзником Пхеньяна, поэтому сама по себе такая версия событий не выглядит вовсе уж неправдоподобной.

О том, что Ким Чен Ын покинул столицу, говорят и другие сведения. Мониторинговая группа 38 North, занимающаяся наблюдением за ситуацией в Северной Корее, опубликовала спутниковые снимки, на которых запечатлён поезд лидера КНДР. Согласно этим данным, состав в середине недели находился в прибрежном портовом городе Вонсан, на юго-востоке страны, где располагается резиденция Кима, а железнодорожная станция зарезервирована лишь для поездок руководителей государства. Само по себе это также мало что добавляет к пониманию ситуации, отмечают эксперты. Но работает в поддержку версии о том, что какие-то проблемы у лидера КНДР возникли.

Японское издание Shukan Gendai к данным о китайских врачах добавило новые сведения. По словам одного из медиков, побеседовавшего с газетой, операция на сердце Кима была проведена северокорейским специалистом, обучавшимся ранее в КНР. Хирургическое вмешательство было затруднено полнотой вождя, и заняло восемь минут вместо стандартной для таких действий одной. В итоге Ким якобы «превратился в растение», но газета не уточняет, идёт ли речь о серьёзном осложнении или же о последовавшей за этим фактической смерти, хотя многие СМИ растиражировали новость, говоря именно о кончине лидера.

Ким Чен Ын Юрий Смитюк/ТАСС

Впрочем, любой из этих двух исходов означал бы необходимость поиска преемника для руководства КНДР. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, много ли опций есть у страны. В числе людей, способных заменить Ким Чен Ына, называют, в частности, его младшую сестру Ким Ё Чен и старшего брата Ким Чен Чхоля. Последний, впрочем, от политики давно отошёл. А позиции Ким Ё Чен нельзя назвать прочными. Она неплохо проявила себя на внешнеполитической арене, но неудавшийся саммит КНДР-США в феврале 2019-го привёл к росту недовольства ею; большой вопрос, насколько серьёзной поддержкой она пользуется сейчас.

Помимо внутриполитической турбулентности, возможный уход Кима из политики (по той или иной причине) чреват и международным обострением. Нынешнему лидеру КНДР удалось добиться хотя бы декларативного потепления в отношениях с США, символом чего стала его прошлогодняя встреча с президентом Трампом в демилитаризованной зоне. Смена же северокорейского руководства, в свою очередь, может спровоцировать новое обострение между Пхеньяном и Вашингтоном для поиска статуса-кво.