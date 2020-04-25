В зарубежной прессе множатся спекуляции о возможной болезни и даже смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына, хотя власти КНДР и сообщают о его «активной деятельности». Наблюдатели пытаются по отрывочным сведениям восстановить события прошедшей недели в Северной Корее, однако имеющиеся данные ясности пока не добавляют. В 2014 году Ким Чен Ын уже исчезал на месяц и тогда также судачили о болезни, смерти, аресте и смене власти в КНДР.
Последнее на данный момент появление Ким Чен Ына на публике было зафиксировано ещё 11 апреля. После этого лидер исчез из медийного пространства, что стало поводом для слухов о его проблемах со здоровьем. 15 апреля, когда в Пхеньяне проходили торжества в честь дня рождения Ким Ир Сена, нынешний северокорейский руководитель на праздничных мероприятиях замечен не был. Уже спустя несколько дней южнокорейский ресурс Daily NK со ссылкой на источники
Тем не менее косвенные подтверждения этой информации стали поступать сразу с нескольких сторон. Три источника агентства Reuters, в частности,
О том, что Ким Чен Ын покинул столицу, говорят и другие сведения. Мониторинговая группа 38 North, занимающаяся наблюдением за ситуацией в Северной Корее,
Японское издание Shukan Gendai к данным о китайских врачах
Впрочем, любой из этих двух исходов означал бы необходимость поиска преемника для руководства КНДР. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, много ли опций есть у страны. В числе людей, способных заменить Ким Чен Ына, называют, в частности, его младшую сестру Ким Ё Чен и старшего брата Ким Чен Чхоля. Последний, впрочем, от политики давно отошёл. А позиции Ким Ё Чен нельзя назвать прочными. Она неплохо проявила себя на внешнеполитической арене, но неудавшийся саммит КНДР-США в феврале 2019-го привёл к росту недовольства ею; большой вопрос, насколько серьёзной поддержкой она пользуется сейчас.
Помимо внутриполитической турбулентности, возможный уход Кима из политики (по той или иной причине) чреват и международным обострением. Нынешнему лидеру КНДР удалось добиться хотя бы декларативного потепления в отношениях с США, символом чего стала его прошлогодняя встреча с президентом Трампом в демилитаризованной зоне. Смена же северокорейского руководства, в свою очередь, может спровоцировать новое обострение между Пхеньяном и Вашингтоном для поиска статуса-кво.
Днём 26 апреля радио КНДР
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