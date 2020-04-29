Умер основоположник теории хаоса Роберт Мэй

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Великобритании скончался один из основоположников теории хаоса Роберт Мэй. Ему было 84 года.

Австралийский учёный был профессором Оксфордского, Принстонского и Сиднейского университета. Он также работал в Имперском колледже Лондона, с 2001 по 2017 год был членом британской Палаты лордов и президентом Лондонского королевского общества.

Роберт Мэй изначально занимался наукой как физик-теоретик. В 70-х годах начал изучать проблемы устойчивости экосистем. Вместе с известным американским физиком, лауреатом Нобелевской премии Юджином Вигнером он разработал теорему стабильности.

Также Роберт Мэй моделировал непредсказуемые природные процессы. Эти работы легли в основу теории хаоса. Она описывает поведение сложных систем, изменения в которых на первый взгляд кажутся случайными, но подчиняются сложным законам, сообщает The Guardian.

NEWS.ru писал, что возрасте 92 лет умерла ведущий российский учёный в области космической медицины Инеса Козловская. Она работала в Институте медико-биологических проблем РАН. В своё время руководила программой международных нейрофизиологических исследований, которые выполнялись во время полётов российских спутников и орбитальных станций «Салют-6», «Союз-7» и «Мир».