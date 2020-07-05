Украину обвинили в уничтожении улик по делу MH17

https://static.news.ru/photo/c1ad2582-bebb-11ea-bd49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Независимый технический эксперт Юрий Антипов опубликовал разоблачающие фотографии, доказывающие, что власти Украины уничтожили улики по делу о крушении самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

По мнению Антипова, ведущего собственное расследование о причинах крушения малайзийского пассажирского лайнера в 2014 году над Донбассом, украинские власти специально уничтожили улики. В качестве доказательства он опубликовал несколько снимков, которые изобличают этот обман, передаёт «Царьград».

Фотографии эксперт в связи с отъездом попросил выложить автора Дзен-канала Sergey Grigoriev . Он пояснил, что написал большой текст на данную тему, который разделил на четыре части. Каждая будет опубликована в своё время на этом канале.

Антипов напомнил, что Служба безопасности Украины активно обстреливала район, куда рухнули обломки рейса MH17 после крушения.

Зачем утюжить крупнокалиберным вооружением район, где предполагалась работа экспертов и представителей общественных организаций? — задаёт вопрос эксперт.

И находит единственно возможный ответ: чтобы задержать начало поисковых работ, по максимуму скрыть улики и подкинуть в район дополнительные «улики» в виде осколков.

Далее в статье показаны два снимка из архива журналиста Николая Варсегова. Снята одна и та же воронка, но с разных ракурсов. При этом на втором фото в отдалении видны обломки Boeing, а на первом их в том же месте нет. Эксперт уверен, что Украина явно сделала всё возможное, чтобы найти виновных в авиакатастрофе, в которой погибли 298 человек, было как можно сложнее.

Ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что украинские военные в 2014 году планировали сбить самолёт, на котором летел президент РФ Владимир Путин, однако у них это не получилось. Российский политик считает, что украинские военные могли сбить малайзийский Boeing по ошибке, так как подобное уже случалось в 2001 году. Он напомнил, что бойцы ВСУ всегда имели доступ к большим арсеналам, среди которых были и советские зенитные ракеты 9М38 и 9М38М1. Однако голландская прокуратура отвергает подобные предположения.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждан России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство, писал NEWS.ru.