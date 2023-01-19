Украину назвали испытательным полигоном для танков России и Запада Asia Times: в зоне СВО могут пройти танковые бои британских и российских танков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецоперации на Украине может превратиться в противостояние новейших танковых разработок России и Запада, пишет журналист Asia Times Габриэль Онрада. В частности, он считает, что уже совсем скоро там столкнутся британские Challenger 2 и модернизированные российские Т-90.

В декабре 2022 года Россия направила в зону специальной военной операции (СВО) партию новейших танков Т-90М «Прорыв-3». Этот танк считается наиболее продвинутой модификацией Т-90, созданной на основе советского Т-72.

По мнению Онрада, местность, на которой проходит спецоперация, отлично подходит для масштабных боев бронетехники.

Ранее стало известно, что в рамках очередного пакета помощи американское руководство планирует направить Украине несколько боевых бронированных машин (БМП) Stryker. При этом в списке вооружений не оказалось танков Abrams. Такое решение связано со сложностями обслуживания американских танков, а не с опасениями о риске эскалации конфликта.

Зарубежные СМИ также ранее писали, что позиция канцлера ФРГ в вопросе поставок танков Leopard украинской стороне зависит от мнения президента США. В частности 9 января на региональном предвыборном митинге в Берлине Шольц подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США. Кроме того, немецкий канцлер оказался под еще большим давлением после того, как Польша объявила о решении передать Украине танки Leopard 2. По мнению журналистов, глава германского правительства находится в ситуации цугцванга.