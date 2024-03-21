Украинское хамство: как киевские чиновники оскорбляют зарубежных коллег

Фото: Yevhen Liubimovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Глава СНБО Украины Алексей Данилов позволил себе оскорбительное высказывание в адрес спецпредставителя Китая Ли Хуэя. Ответная реакция Пекина оказалась мягкой, однако эксперты считают, что резкие слова Данилова не могут не повлиять на отношения двух стран. В Киеве и раньше не лезли за словом в карман: агрессивную риторику ведут не только рядовые чиновники, но и глава государства Владимир Зеленский. Кого и как оскорбляли украинские власти и чем это может быть для них чревато — в материале NEWS.ru.

Что сказал Данилов о спецпредставителе КНР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов нецензурно высказался в адрес спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя после его зарубежного турне. Китайский дипломат 12 марта завершил серию визитов в европейские страны, в рамках которой он провел встречи с официальными лицами России, Бельгии, Польши, Украины, Германии и Франции, обсудив с ними перспективы урегулирования украинского кризиса.

Позднее Politico сообщило, что Пекин может бойкотировать мирные переговоры по Украине, если на них не будут присутствовать представители РФ. Именно на эту информацию резко отреагировал Данилов. 20 марта в эфире телеканала «Рада» он сказал: «Что касается какого-то Ли Х**, я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет». В своем заявлении глава СНБО намеренно исказил имя спецпредставителя КНР: Li Hui транскрибируется как «Ли Хуэй», однако Данилов звук «э» не произнес.

В Китае на случившееся отреагировали примирительно. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге сообщил, что не осведомлен о словах Данилова. Дипломат отметил, что Пекин знает о том, какое значение Киев придает отношениям с Китаем и как ценит усилия Хуэя.

В беседе с NEWS.ru научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин напомнил о том, что КНР старается соблюдать нейтралитет во всем, что касается украинского кризиса, даже несмотря на риторику Киева. «Украинские политики славятся подобными выходками, но у Китая есть принципиальная позиция относительно украинского кризиса. Есть мирный план из 12 пунктов, в соответствии с которым они заявляют, что занимают нейтральную позицию и выступают за мирное решение и за то, чтобы озабоченности всех сторон были учтены — не только Украины, но прежде всего России», — объяснил он.

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press Линь Цзянь

Как еще в Киеве оскорбляли Китай

Выпад Алексея Данилова в адрес Ли Хуэя — не первый случай, когда в Киеве позволяют себе оскорблять представителей китайской власти. Так, в январе издание Politico сообщило, что Владимир Зеленский отказался встретиться с премьером КНР Ли Цяном на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Украинский президент заявил, что такой диалог не соответствует его уровню, — он подчеркнул, что китайского лидера на мероприятии нет, а он сам заинтересован не в «любых диалогах», а только в тех, по итогам которых будут приняты важные решения.

За несколько месяцев до этого, в сентябре, в адрес Пекина нелестно высказался глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда он раскритиковал не только Китай, но и Индию — чиновник выразил мнение, что интеллектуальный потенциал этих стран является их слабым местом. Он обвинил Пекин и Дели в том, что они «эффективно зарабатывают» на украинском конфликте, но не анализируют последствия собственных действий.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отмечает, что украино-китайские отношения нельзя назвать безоблачными, но ожидать от Пекина дипломатических демаршей из-за этого не стоит. «Китай как раз отличается здравым подходом: если даже высокопоставленный политик позволил себе хамство в отношении китайского официального лица, вряд ли это станет определяющим для внешней политики. Украина и раньше оскорбляла Китай, и я уверен, что китайцы вывод для себя давно сделали», — напомнил он.

За что от Украины досталось Германии

Впрочем, украинские политики не лезут за словом в карман и в диалогах с другими государствами. Тот же Михаил Подоляк в интервью телеканалу Freedom в январе 2023 года оскорбил депутатов бундестага, которые выступают против поставок современных немецких танков Киеву. Не озвучивая конкретного имени, он назвал «омерзительным» парламентария, раскритиковавшего идею об отправке Leopard 2 на нужды ВСУ. «А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза», — посетовал он.

Но больше всего Берлину досталось от экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. В мае 2022 года он возмутился отказом канцлера Олафа Шольца посетить Киев и назвал его «обиженной ливерной колбасой». Позднее он уточнил, что сожалеет о сказанном, признав, что заявление прозвучало «не очень дипломатично». Уже в июле Зеленский решил уволить Мельника с должности посла — как писала газета The New York Times, причиной стали именно резонансные заявления дипломата.

Тем не менее уже в ноябре стало известно о его назначении на должность заместителя главы МИД Украины. А в январе Мельник обозвал «отвратительной ведьмой» депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт. Такую резкую реакцию чиновника вызвали утверждения Вагенкнехт о том, что продолжение поставок оружия Киеву ведет к разжиганию конфликта на Украине.

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press Михаил Подоляк

Скандальная риторика Зеленского

Резкая манера выражать свое мнение присуща и первому лицу Украины. Высказывания Владимира Зеленского поставили под угрозу отношения его страны с одним из основных союзников Киева — Польшей. Выступая на Генассамблее ООН в сентябре 2023-го, он сказал, что «некоторые государства ЕС симулируют солидарность», оказывая поддержку России и «устраивая из зерна триллер». Название государства из уст политика не прозвучало, однако в тот момент между Киевом и Варшавой начались разногласия из-за поставок украинской сельхозпродукции: польские власти продлили запрет на ее импорт.

На претензии Зеленского отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал президента Украины воздержаться от новых громких заявлений в адрес Варшавы. «Я хочу сказать <...> Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — подчеркнул премьер.

А несколько месяцев спустя, в марте, украинский лидер умудрился раскритиковать папу римского Франциска, который призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров. Глава католической церкви заявил, что в итоге сильнее окажется тот, кто способен пойти на диалог и «поднять белый флаг». Зеленский позднее в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, раскритиковал «посредничество», которым занимается церковь, находясь за 2,5 тысячи километров от конфликта. Он поблагодарил каждого украинского капеллана, который поддерживает ВСУ «и молитвой, и разговором, и делом», добавив, что это и есть настоящая церковь.

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Globall Look Press Владимир Зеленский

Как заявления Киева отразятся на международных отношениях

Украинские политики не видят ничего зазорного в своих агрессивных высказываниях в адрес зарубежных коллег, а порой и вовсе считают, что такая риторика идет на пользу, обратил внимание Владимир Корнилов. По его словам, посла-скандалиста Андрея Мельника хвалили — мол, его манера поведения побудила Германию передавать Украине летальное оружие.

«Хамство — отличительная черта многих украинских политиков. Вообще, украинская политическая элита так воспитана и считает, что с Европой и Западом можно так разговаривать, и уж тем более с Китаем», — заметил Корнилов.

Однако высказывания Киева не остаются незамеченными, считает Александр Лукин. По его мнению, власти КНР будут учитывать их при выстраивании взаимодействия с Украиной: Пекин вряд ли откажется от своей нейтральной позиции по конфликту, но на двусторонних отношениях эти инциденты все-таки скажутся. «Оскорблять украинскую власть китайцы не будут, поскольку они — люди вежливые. Но учтут, что с Украиной сложно иметь дело, и укрепятся в своей позиции, что Украина — это сателлит НАТО и надо разговаривать с ее хозяевами, а не с ней», — отметил он.

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