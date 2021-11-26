Украинский полковник: «русские Ваньки» сбегут в страхе перед мощью Украины

Полковник запаса ВС Украины Пётр Недзельский в эфире YouTube-канала «Апостроф» заявил, что российская армия труслива и «побежит» при первых признаках сопротивления.

Если россиянам дать ответ, они побегут. Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» — это говорильня, — рассказал Недзельский.

Он также рассказал, что Украина «защищает свой дом» от «захватнической войны» России.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается решать проблему Донбасса военными средствами и «отчаянно» хочет избежать такого сценария. Киев будет продолжать призывать к миру, стабильности и безопасности в этом регионе.

Он добавил, что Россия хочет провала минских договорённостей, что развязало бы ей руки и обеспечило свободу действий. Дипломат отметил, что Киев не намерен давать Москве такую возможность. По словам Кулебы, Украина никогда не нарушала договорённостей и «лучше Минских соглашений ничего нет».