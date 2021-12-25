Украинский политолог перешёл на русский ради призыва сменить власть

Украинский политолог Вадим Карасёв перешёл на русский язык во время обсуждения ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина на телеканале «Украина 24» и высказался об отношениях Москвы и Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Надо серьёзно к этому отнестись, надо же, наверное, перезарядить — перевыборы делать. Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас. Враг у ворот — а они уехали до конца января, — заявил Карасёв.

По мнению политолога, украинские власти легкомысленно относятся к «российской угрозе». Он заверил, что на этот раз Москва точно «не блефует». Карасёв назвал свою речь «подкидыванием дровишек».

Ранее политолог Андрей Головачёв заявил, что из-за действий украинских властей в стране может начаться гражданская война и разрушение государства. По его мнению, в последнее время обвинений в госизмене, предъявляемых правительством неугодным чиновникам, стало слишком много. А уголовные дела стали оружием в борьбе за власть и могут привести к расколу страны.

Головачёв убеждён, что в ближайшее время привлечение людей к уголовной ответственности по статье о государственной измене станет трендом, который распространится на региональном уровне и посеет в обществе страх и подозрение.