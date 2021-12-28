Украинский министр назвал черту Путина, полезную в переговорах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина на саммите в «нормандском формате». Российский лидер не выходит из-за стола переговоров без договорённости, пояснил он в беседе с «РБК-Украина».

Нам, в принципе, не важно, какое количество участников будет, нам главное — чтобы президент Путин сидел за столом. У него есть такая черта: если он уже садится за стол, то пытается встать из-за него с договорённостью, и тогда можно искать решение. И опыт Парижского саммита 2019 года об этом говорит, — подчеркнул Кулеба.

Так министр ответил на вопрос, видит ли он в обозримом будущем встречу в «нормандском формате». Дипломат добавил, что об изменениях «нормандского формата» переговоров по ситуации в Донбассе никто не говорит.

Ранее стало известно, что Владимир Путин планирует получить от переговоров с западными странами «что-то для себя», заявил Дмитрий Кулеба. Так он определил политическую миссию Путина от переговоров с западными странами, добавив, что для российского лидера также важно не потерять репутацию надёжного поставщика энергоресурсов в Европу.