Украинский генерал назвал важным отказ от иллюзий в отношении Запада

https://static.news.ru/photo/6e22de18-a180-11eb-88eb-96000091f725_660.jpg Фото: MinistryofDefence.UA/facebook.com

Бывший глава СБУ и бывший начальник военной разведки Украины генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что конфликт в Донбассе отвечает интересам Запада. Однако, по его словам, воевать за Киев он не будет.

Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России, — отметил Смешко в эфире телеканала «Наш».

Генерал добавил, что западные политики не знают, как разобраться с конфликтом в Донбассе.

Мы должны рассчитывать в первую очередь сами на себя. За нас ни Соединённые Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий, — подчеркнул Смешко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители украинских властей своей позицией на переговорах по Донбассу демонстрируют отказ от взаимных усилий ради перемирия. Такое мнение высказал пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Донецкой народной республики на переговорах Владислав Московский. Он назвал действия Киева тактикой пустых рассуждений о статусе переговорных форматов.