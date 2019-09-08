https://static.news.ru/photo/2bb84e70-d1cd-11e9-9503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Украинские силовики сбили беспилотник с копией красного Знамени Победы, запущенный бойцами народной милиции ДНР в честь дня освобождения Донбасса от немецких оккупантов.

Как только конструкция, состоящая из красных надувных шаров, достигла украинских позиций, по ней был открыт огонь на поражение.

8 сентября 1943 года Красная армия освободила от немецко-фашистских оккупантов город Сталино (Донецк), сообщают «Вести» .

Ранее News.ru писал о том, что в Донбассе офицер ВСУ распродал продукты питания, собранные волонтёрами для украинских военнослужащих. По словам представителя управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, на прилавки магазинов Славянска, Лисичанска и Северодонецка поступили в продажу продукты, предназначенные военнослужащим 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в качестве гуманитарной помощи.