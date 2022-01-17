Украинская знахарка заявила, что на Путина работают 13 сибирских шаманов

Президент России Владимир Путин питается неземной энергией с помощью сибирских шаманов, заявила знахарка Магдалена Мочиовски в эфире украинского телеканала «Апостроф TV». По её словам, по этой причине у российского лидера крепкое здоровье. При этом она отметила, что это никак не мешает Путину быть верующим.

Путин у нас персонаж особенный, потому что на Путина работает не один шаман и не два, а все 13 сибирских шаманов. Именно поэтому у него крепкое здоровье. Помощники также ставят магическую защиту. Из-за этого мысли президента никто не может прочесть, — рассказала Мочиовски.

Женщина также добавила, что политики и чиновники в России пользуются магией на протяжении многих веков. По её мнению, главным примером является императорская семья и целитель Григорий Распутин. Знахарка рассказала, что в США существует целая армия военных экстрасенсов.

Ранее активисты из группы «Ведьмы Шотландии» добились помилования для тысяч казнённых в XVI–XVIII веках женщин, обвинённых в колдовстве и использовании чёрной магии. Отмечается, что всего в период с 1563 по 1736 год было казнено 3837 человек по обвинению в колдовстве, из них около 85% являлись женщинами.