Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ

https://static.news.ru/photo/6dcf8036-e472-11ea-9de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Карта, где Крым был обозначен как часть России в утреннем эфире финского телевидения, вызвала возмущение посольства Украины в Финляндии. Дипмиссия выразила протест.

Отмечается, что карта была показана во время эфира государственной телерадиовещательной корпорации YLE. На её фоне проходило интервью президента страны Саули Ниинистё.

В протесте посольства Украины дипломаты обратили внимание телеканала, что недопустимо отмечать на своих картах Крым, который был незаконно аннексирован у Украины в 2014 году.

Требуем поменять карту, — цитирует РИА Новости украинских дипломатов.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как писал NEWS.ru, личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал на своём канале на YouTube видео, на котором Украина изображена без Крыма. Карта была изображена на обложке видео, посвящённого хищению денег со стороны экс-президента страны Барака Обамы и бывшего вице-президента Джо Байдена.