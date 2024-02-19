Украина захотела продать сотни подпавших под санкции российских активов Коваль: Украина собирается продать 691 российский актив, подпавший под санкции

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Киев собирается продать сотни российских активов, которые оказались под санкциями, заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль на конференции по восстановлению Украины в Токио. При этом он не стал уточнять, о каких именно активах идет речь, а лишь подчеркнул, что доходы от их продажи будут направлены на восстановление страны. Трансляцию мероприятия вел японский телеканал NHK.

В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив, — отметил чиновник.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни по итогам Мюнхенской конференции по безопасности подтвердил решимость Запада сохранять российские суверенные активы замороженными, пока Москва не заплатит за ущерб, причиненный Киеву. В ЕС уже утвердили положение, согласно которому «доходы от замороженных активов России не являются ее собственностью».

Чиновники Евросоюза также призвали «частные площадки» перенести всю прибыль от российских активов на отдельный счет. Полученные деньги направят для частичного финансирования программы поддержки Украины до 2027 года.

Депутат Госдумы Олег Морозов в ответ предложил действовать жестко и асимметрично. Например, обнулить права собственности и активы всех покинувших Россию компаний из недружественных стран.