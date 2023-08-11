Украина рассорила американцев: почему конгресс не хочет спонсировать Киев Застопорившееся контрнаступление ВСУ усложняет избирательную кампанию Байдена на выборах в 2024

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE /Global Look Press

Неудачи Украины на фронте могут стать огромной политической проблемой для Зеленского

В Конгрессе США заявили, что больше не могут выделять миллиарды на нужды Киева, так как у Америки немало проблем внутри страны. Такая резкая реакция стала ответом на просьбу американского президента выделить Украине на противостояние с Россией дополнительные $13 млрд. В США начали сомневаться в необходимости помогать Киеву после застопорившегося контрнаступления, пишет CNN. О том, зачем республиканцы выступают против поддержки Киева и как это повлияет на выборы президента США в 2024 году — в материале NEWS.ru.

Что разозлило конгрессменов

Представитель республиканцев в Конгрессе США Марджори Тейлор-Грин заявила, что американским властям необходимо сначала сосредоточить внимание на решении собственных проблем, прежде чем выделять еще несколько миллиардов долларов на нужды Украины. По ее словам, из-за экономических проблем американские пенсионеры едва могут платить за аренду жилья. Более того, в США фиксируется самая высокая численность бездомных за все время.

Так конгрессмены отреагировали на официальный запрос Байдена в законодательный орган страны. Он запросил дополнительно $13 млрд на военную помощь Украине. В документе говорится, что часть денег будет направлена на покупку снаряжения, остальные средства пойдут на оборонную поддержку.

Американский канал FoxNews пишет, что Байден разозлил республиканцев, которые требуют от Киева отчетности и прозрачности.

«Мы не можем продолжать выгребать деньги за дверь, чтобы поддержать этот конфликт без подотчетности или прозрачности. <..> Американцам надоело, что Вашингтон сломя голову бросается в бесконечные войны», — приводит издание слова конгрессмена от Северной Каролины Дэн Бишоп.

В статье отмечается, что даже те политики, которые в прошлом поддерживали Украину, «не имеют представления», чего сейчас хочет Байден и требуют подробностей о финансировании Киева.

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press Республиканцы призвали сосредоточить внимание на решении собственных проблем

Каких подробностей о финансировании требует Вашингтон

С начала конфликта Киев получил от Вашингтона более $65 млрд, пишет газета The Washington Post (WP). Издание отмечает, что это больше, чем США выделяют любой другой стране. За выделенную помощь Киев теперь отчитывается перед Вашингтоном. В частности, 10 августа Киев впервые предоставил Вашингтону информацию о примененных кассетных боеприпасах в военных действиях против России. В докладе есть информация о числе использованных снарядов и пораженных целях.

Президент Украины Владимир Зеленский докладывает своему «командиру» в лице США о ситуации на фронте, объясняет отправку отчетов глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.

«Все закономерно — ефрейтор Зеленский доложил командиру. Ждем оценки», — написал Карасин.

Что изменило отношение США к Украине

Однако за это время поддержка дальнейшего финансирования Украины пошатнулась как среди политиков, так и среди американского народа. «Украина разорит Запад и все равно проиграет», — пишут читатели WP.

Согласно недавнему опросу телеканала CNN, 55% американцев выступили против дополнительной помощи Украине. По мнению 51% респондентов, Вашингтон уже сделал достаточно для Киева.

Сомнения вызывает контрнаступление ВСУ, на которое американцы выделяют большие суммы, но не видят результатов, пишет CNN. Издание отмечает, что неудачи Украины на фронте могут стать огромной политической проблемой для Зеленского в США.

«От контрнаступления ВСУ зависит, как долго еще будут идти военные действия. Но хватит ли у Запада терпения дать Украине необходимое время?» — задаются вопросом авторы материала. Издание отмечает, что любое предположение о том, что наступление Украины застопорилось, усугубит скептицизм внутри США.

Фото: Все западные страны ожидали более масштабного эффекта от украинского контрнаступления

Как ситуация на Украине повлияет на выборы в США в 2024 году

Все западные страны ожидали более масштабного эффекта от украинского контрнаступления, но этого не произошло, поэтому республиканцы воспользовались моментом для внутриполитической борьбы, заявил NEWS.ru политолог-международник Константин Блохин. По его словам, противники Байдена решили показать, как неэффективно он тратит американские деньги.

«Разногласия между Белым домом и конгрессом есть всегда, каждый из этих центров принятия решений в политических вопросах перетягивает одеяло на себя. Республиканцы не против помощи Украине, некоторые из них вообще говорят об официальной отправке воинского контингента, который будет применять тактическое ядерное оружие на Украине. Просто сейчас они решили показать, что администрация Байдена неэффективно использует средства, и предлагают тратить деньги более обдуманно», — сказал Блохин.

CNN также отметил, что Байден может столкнуться со сложными задачами в преддверии президентских выборов в США в следующем году.

Перед выборами президента США тема Украины и отношений с Россией становится яблоком раздора в американской элите, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, республиканцы понимают, что не потянут конфликт ни в экономическом, ни в военном смысле.

«На протяжении десятилетий экономическая устойчивость была конкурентным преимуществом США, но сегодня эта ситуация в корне изменилась. Недальновидная политика сделала экономику ахиллесовой пятой Вашингтона, и наша стратегическая цель — ударить в неë», — сказал Толмачев.

Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP/Global Look Press С начала конфликта Киев получил от Вашингтона более $65 млрд

На сколько еще затянется конфликт

Американские власти, комментируя результаты опроса, заявили, что продолжат оказывать военную помощь Киеву.

«Мы видели на протяжении всего этого конфликта солидную поддержку со стороны американского народа, твердую поддержку конгресса. И мы собираемся сосредоточиться на этом», — заявил CNN представитель Белого дома Джон Кирби.

Если конгресс одобрит запрос Байдена, невзирая на первичные возражения республиканцев, то украинский конфликт затянется, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, отказ от поддержки Киева для Байдена словно приговор.

«Истеблишмент в Вашингтоне сам себя загнал в тупик поддержкой киевского режима. Все больше американцев выступают против спонсирования Киева. Но для Байдена и его команды признать это — подобно приговору. Слишком много для них на кону. Причем точно не интересы американского или украинского народов», — завил Слуцкий.

Что произойдет, если США откажется от финансирования Киева

Вашингтон откажется от поддержки Киева только в условиях полной капитуляции Украины, заявил Блохин. Он отметил, что американцы борются за этот «стратегический актив» еще с середины 90-х годов прошлого века. «Они потратили слишком много денег, времени и сил, чтоб так просто отказаться от Украины», — сказал политолог.

Но если западная помощь все же прекратиться, то киевский режим не продержится и недели, уверен Слуцкий.

«Только им не нужен мир на Украине, им важнее руками украинских неонацистов продолжать противостояние на ослабление Москвы. Это борьба за сохранение исключительности и западной гегемонии, где Украина — пешка и разменная монета в большой геополитической схватке», — отметил депутат в беседе с NEWS.ru.

Фото: Если конгресс одобрит запрос Байдена, то украинский конфликт затянется

Что потеряют США от поражения Украины

Нельзя говорить о том, что республиканцы в США относятся к Украине хуже, чем демократы, обе американские партии одинаково сильно ненавидят Россию, чтобы оплачивать нападки на нее, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. Но надежды на победу Украины становятся все призрачнее, а Байдену все тяжелее кормить обещаниями собственное население, добавил депутат.

«В конгрессе заседают крупные бизнесмены или лоббисты бизнеса, которые реально оценивают риски собственных вложений. Для них Украина — проблемный актив, который вот-вот ускользнет из американских рук, потеряв свою государственность. Отправлять туда деньги — все равно что смывать их в унитаз. Еще и потому что их тут же рассовывают по карманам вороватые сподвижники Зеленского», — сказал Журавлев.

Читайте также:

Киев доложил об ударах кассетными снарядами по РФ: где применяли, кто погиб

Конгрессвумен Грин: США не могут выделить новые миллиарды на Украину

«Не можем себе позволить»: почему американцы больше не хотят помогать Киеву