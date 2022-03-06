Стало известно, что Украина создавала в Чернобыле атомную бомбу

Киев в последние несколько лет проявлял активный интерес к добыче урана и его обогащению, просил иностранные компании о помощи, рассказал РИА Новости представитель одного из компетентных российских ведомств. По его словам, Украина активизировала геологоразведку глубинных слоёв на территории урановых шахт. Также было начато освоение перспективных урановых месторождений, которые находятся в Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях. Кроме того, власти страны использовал зону Чернобыльской АЭС для проведения работ по выделению плутония и созданию «грязной» бомбы, сообщил источник.

Именно там, судя по имеющейся информации, шли работы как по изготовлению «грязной» бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал проведение таких работ, — сказал он.

По данным агентства, Киев находился на наиболее близкой стадии к созданию ядерного заряда на основе плутония. Для этого потребовалось бы всего лишь несколько месяцев. При этом плутоний легко можно получить из отработанного ядерного топлива.

Кроме того, есть основания полагать, что США в определённое время передали Киеву плутоний, который был пригоден для работ по созданию ядерного заряда.



Главная роль в процессе создания ядерного взрывного устройства принадлежала Харьковскому физтеху. Проект «Ядерная Украина» мог реализоваться в самой ближайшей перспективе.

Работы над технологиями ядерного оружия были начаты в 1994 году, в категорию прикладных они перешли в 2014-м, тогда же были получены «значимые результаты».

Киев, по словам источника, также мог тайно приобрести у стран Запада технологии центрифужного обогащения урана, а также и лазерного разделения изотопов.

Как отметил собеседник издания, активные боестолкновения у Запорожской АЭС вероятнее всего связаны с тем, что там находились на хранении документы о работах по созданию Киевом ядерного оружия. После чего они были частично уничтожены, остальная часть вывезена из Киева и Харькова во Львов.

Ранее власти Украины заявили, что после того как потеряли контроль над Чернобыльской АЭС, взятой Вооружёнными силами РФ в результате спецоперации по демилитаризации страны, они якобы больше не могут гарантировать выполнения своих обязательств в полном объёме по соглашению с МАГАТЭ. Речь идёт о ДНЯО и проверках того, что ядерные вещества в государстве не используются в военных целях. Пояснительную записку об этом подготовил к письму постпред Украины при ООН Сергей Кислица.