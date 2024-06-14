Украина «подвинула» несколько стран в очереди на поставки ЗРК Рatriot Байден: пять стран согласились пропустить Киев в очереди на поставки ЗРК Рatriot

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ЗРК Рatriot

Вашингтон заручился обязательствами пяти стран, согласно которым Украине поставят американские ЗРК Patriot вне очереди, заявил президент США Джо Байден на саммите G7, передает пресс-служба Белого дома. По его словам, Киеву планируется передавать системы ПВО, пока не будут удовлетворены их потребности.

Мы дали понять тем странам, которые рассчитывают получить в будущем американские системы ПВО, что им придется подождать. Все, что у нас есть, пойдет на Украину, пока не будут удовлетворены их потребности. Затем мы выполним свои обязательства перед другими странами, — обратил внимание американский лидер.

Ранее политолог Евгений Михайлов выразил уверенность, что США не захотят рисковать дорогостоящим оборудованием, поэтому не будут передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Американцы могут только обещать это сделать, но до дела не дойдет, допустил он. Тем более, чтобы сдержать российское наступление, нужны десятки машин, а это слишком большие траты, подчеркнул эксперт.

Позже представитель Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить достоверность сведений о готовящейся передаче Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. Никаких подробностей на этот счет он также не озвучил.