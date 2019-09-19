https://static.news.ru/photo/71a61c38-dae1-11e9-b588-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты. Речь идёт о денежных знаках номиналом одна, две и пять копеек.

Кроме того, из оборота постепенно будут изыматься монеты номиналом 25 копеек, которыми пока можно будет расплатиться, сообщает Национальный банк страны.

Те монеты номиналом 25 копеек, что будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут, и постепенно их будет становиться всё меньше, — поясняет регулятор.

Украинцы смогут без ограничений обменять монеты на банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в течении трёх лет.

Ранее News.ru писал, что расходы на содержание президента Украины и его кабинета в 2020 году будут равны 39,7 миллиона долларов, то есть — 986,6 миллиона гривен. Трата указанных средств уже внесена в проект бюджета.