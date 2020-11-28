Украина купит у Турции пять беспилотников

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Украина в 2021 году закупит пять турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Об этом сообщил главнокомандующий украинскими Вооружёнными силами генерал-полковник Руслан Хомчак.

Соответствующее решение уже принято, поставки БПЛА для нужд украинских войск уже спланированы.

В них несколько иные тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения, — цитирует «Армия Inform» Хомчака.

Как пишет газета «ВГЛЯД», украинские власти подписали с Турцией рамочное соглашение о военном сотрудничестве, которое предполагает «углубление взаимодействия по 21 направлению». По её данным, стороны намерены «начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей».

Ранее Пентагон заявил, что США выделят Украине $250 млн на подготовку, обеспечение и снабжение военных.

В рамках помощи планируется передать украинским властям снайперские винтовки, гранатомёты, противоракетные радары, оборудование для командования и управления, для обнаружения радиолокационного подавления и обеспечения безопасной связи, а также для обеспечения передвижения военных. Помимо этого, американцы предоставят Украине приборы ночного видения и медикаменты.

Как передавал NEWS.ru, разработка в России беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», способных нести ядерное вооружение и готовых ответить ударом на угрозу применения оружия массового поражения в отношении РФ, вызывает обеспокоенность, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд.