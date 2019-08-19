https://static.news.ru/photo/c21c2d4c-c277-11e9-8059-fa163e074e61_660.jpg Фото: sychikov/vesselfinder.com

Херсонский апелляционный суд арестовал танкер Mriya. Предполагается, что он поставлял топливо для подразделений Черноморского флота РФ.

Вечером 10 августа силовики пришли на судно Mriya с обыском. При этом в постановлении о следственных действиях указывались прежние название судна — Vilga и владелец. По сведениям базирующейся в Киеве прокуратуры Автономной республики Крым (АРК), в июне 2015 года это судно поставляло топливо для подразделений ЧФ РФ в Севастополь.

Херсонский городской суд 13 августа отказал в аресте судна «Мрия». Надзорное ведомство в итоге успешно обжаловало это решение, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в прокуратуре АРК.

Ранее News.ru писал о том, что российское судно Neyma было задержано СБУ за блокировку украинских кораблей в порту Измаил. Танкер зашёл в порт под именем Nike Spirit. Украинские пограничники заметили, что его номер совпадает с номером Neyma. Российская сторона заявила о незаконности задержания судна и призвала президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать происходящее. Моряки были отпущены СБУ из-за отсутствия оснований к задержанию.