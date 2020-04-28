Уфологи ждут новых видео с НЛО от Пентагона

https://static.news.ru/photo/3851b36c-8936-11ea-93db-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UC-fO7O8Mpk99Yncm_a6DKew

Российские эксперты оценили показанные Пентагоном видео с неопознанным летающим объектом в небе. Одни видят в этом тенденцию по раскрытию информации, другие — фальсификацию.

Я думаю, что тут есть место каким-то реальным феноменам. Открытие уже не первый раз шло, поэтому нужно предполагать, что да, истинные съёмки. Это один из кирпичиков кампании. Думаю, что видео будет много, — сказал в комментарии для телеканала «360» эксперт по аномальным явлениям Алексей Команев.

Уфолог и геолог Александр Солёный заявил, что на видео есть монтаж, а за кадром специально пущена удивлённая речь для большей убедительности. Сомнение, по словам эксперта, вызывает и тот факт, что в ролике мы видим типичное изображение НЛО.

Это такой вброс, — заключил Солёный.

27 апреля Минобороны США опубликовало видеозаписи с «воздушными явлениями». Кадры были сняты экипажами американских боевых самолётов в 2004 и 2015 годах.