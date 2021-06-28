Учёные выяснили уровень защиты вакцин Pfizer и Moderna

Учёные из университета Вашингтона в Сент-Луисе выяснили, что вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 могут защитить от заболевания на несколько лет или даже на всю жизнь. Об этом сообщает газета The New York Times.

Специалисты считают, что большинство пациентов, которые вакцинировались препаратами Pfizer или Moderna, в дальнейшем не будут нуждаться в новых дозах, если у коронавируса не появятся значительные мутации. Учёные под руководством доктора Али Эллебеди пришли к выводу, что через 15 недель после введения первой дозы вакцины Pfizer герминативный центр, где расположены играющие важную роль в обеспечении иммунитета B-лимфоциты, находился на достаточной активной стадии у участников исследования.

Число клеток иммунологической памяти, которые определяют коронавирус, не уменьшилось. При этом обычно герминативные центры «находятся на пике» через одну-две недели после вакцинации, а затем ослабевают. Полученные результаты доказывают, что подавляющее большинство вакцинированных людей будут защищены надолго.

Ранее биолог член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов заявил, что человечеству может угрожать новая опасность, так как никто не может исключить мирового распространения вируса Нипах, обнаруженного у летучих мышей в штате Махараштра в Индии.

По его словам, заражение человека от летучей мыши вполне возможно. Он отметил, что люди, желающие защититься от вируса, не должны есть надкушенные фрукты. Однако Нипах может распространиться другими путями.