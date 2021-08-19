Учёные опровергли миф об ухудшении умственных способностей с возрастом

Учёные Медицинского центра Джорджтаунского университета США опровергли популярное мнение о том, что с возрастом умственные способности человека ухудшаются. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.

В эксперименте приняли участие 702 человека в возрасте от 58 до 98 лет. Специалисты изучили три отдельных компонента внимания и исполнительной функции. Они представляют собой сети мозга, участвующие в предупреждении, ориентировании и исполнительном торможении.

Оказалось, что с возрастом снижалась только способность к предупреждению, но при этом улучшилось как ориентирование, так и исполнительное торможение. По словам учёных, эти навыки можно усовершенствовать в течение всей жизни. Таким образом, результаты эксперимента опровергли убеждение об ухудшении всех аспектов интеллектуальной деятельности с возрастом.

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, что переутомление и нездоровый образ жизни с недосыпанием и вредными привычками могут повлиять на работоспособность мозга. По словам специалиста, у тех, кто постоянно находится в ненормированном рабочем графике, плохо питается, нервничает и плохо спит, мозг начинает медленнее реагировать, он не успевает вовремя принять правильное решение, нарушаются функции памяти.