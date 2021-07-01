Учёные объяснили, почему нельзя пороть детей

Американские исследователи выяснили, что физические наказания ухудшают поведение детей, а не улучшают его. Об этом пишет научный журнал Lancet.

Учёные отмечают , что физические формы наказания приводили к повышенной агрессии у детей в обществе и школе. Исследователи определили, что наказания такого рода усиливали признаки вызывающего оппозиционного расстройства. Оно характеризуется вспышками гнева, озлобленностью, активным неповиновением, мстительностью и склонностью к спорам.

Кроме того, физическое наказание уменьшает «когнитивные навыки» у маленьких детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого в Колумбии.

Специалисты советуют родителям лишать ребёнка игрушек или привилегий вместо того, чтобы его физически наказывать.

Ранее социолог Людмила Горюнова выяснила, что 60% россиян не против физического наказания детей. Правда, чаще всего в качестве причин для такой меры респонденты называли употребление наркотиков или алкоголя и воровство. Также они допускали физическое воздействие за хамство и неуважение.

Более 50% респондентов старшего поколения заявили, что физическое воздействие приносит негативный эффект, дети становятся агрессивнее, срываются на младших братьях и сёстрах.