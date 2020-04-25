Учёные обнаружили следы коронавируса в каплях больничных аэрозолей

https://static.news.ru/photo/8112073e-88a3-11ea-844c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Китайские учёные проанализировали содержимое аэрозолей внутри больниц города Ухань. Выяснилось, что в них содержится множество фрагментов РНК COVID-19.

Мы не проверяли, могут ли подобные аэрозоли заражать человека. Однако мы предполагаем, что они представляют собой ещё один канал для передачи вируса. С другой стороны, наши наблюдения показывают, что средства индивидуальной защиты, вентиляция и регулярная дезинфекция помещений значительно снижают концентрацию SARS-CoV-2 в частицах аэрозолей, — цитирует исследователей научный журнал Nature.

По мнению учёных, вирус может попадать в капли аэрозолей, которые выдыхают носители SARS-CoV-2, и проникать вместе с ними в лёгкие других людей.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр столицы Сергей Собянин призвал отечественных медиков внимательно анализировать опыт других стран в борьбе с коронавирусом. Он подчеркнул, что события, которые происходят за рубежом, должны насторожить и сподвигнуть к действиям.