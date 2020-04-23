Вирусолог: учёные могут опоздать с вакциной от коронавируса

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Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 может завершиться до того, как будет разработана вакцина от неё. Такое предположение сделал руководитель отдела арбовирусов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Бутенко.

В пример он привёл две другие зоонозные коронавирусные инфекции — SARS (вспышка была зафиксирована Китае) и MERS (она в своё время поразила Саудовскую Аравию). Тогда заболеваемость снизилась ниже критического уровня, а затем и вовсе сошла на нет до того момента, как учёные отрапортовали о своих успехах.

Своим прогнозом вероятного развития ситуации Бутенко поделился во время конференции, организованной сайтом «Московского комсомольца».

Практическое применение вакцины станет возможным, вероятно, к концу 2020 года. В Китае исходная коронавирусная инфекция впервые была обнаружена в 2002 году, но вакцина действительно оказалась неактуальной в связи с окончанием пандемии в 2003 году, — напомнил вирусолог.

Он также отметил, что коронавирус SARS-CoV-2, больше известный как COVID-19, обладает значительно большим потенциалом передачи от больных людей здоровым. В связи с этим, по его мнению, пандемия может продержаться чуть дольше, чем это было в предыдущих случаях.

В случае с SARS и MERS, как писал NEWS.ru, эпидемии закончились примерно через 6-7 месяцев после регистрации первых случаев.