Ученые впервые в истории заглянули внутрь далекой планеты Ученые впервые в истории заглянули внутрь далекой экзопланеты WASP-107 b

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Ученые с помощью телескопа космической обсерватории James Webb получили данные об экзопланете WASP-107 b, которая вращается вокруг своей звезды на расстоянии около 200 световых лет от Земли, сообщает LIFE.ru. По мнению специалистов, внутри планеты находится удивительно низкое содержание метана, а также огромное ядро.

Согласно полученным данным, увидеть WASP-107 b можно один раз в шесть земных дней, когда экзопланета совершает оборот вокруг своего солнца. Ученые также установили, что на планете в тысячу раз меньше метана, чем ожидалось. В то же время массивное полукаменное ядро WASP-107 b, которое ​​в 12 раз массивнее, чем у Земли. Планета также считается непригодной для жизни из-за отсутствия твердой поверхности и близости к звезде. Температура внутри газового гиганта составляет около 187 градусов Цельсия.

Астрономы ранее изучили 37 тысяч снимков телескопа Hubble, сделанные за 19 лет, и с помощью нейросетей обнаружили 1031 неизвестный объект. Большая часть из них находятся между такими планетами, как Юпитер и Марс, где проходит главный пояс астероидов. При этом 400 из выявленных объектов имеют диаметр меньше километра.