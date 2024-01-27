Ученые раскрыли тайну перуанских «мумий инопланетян» Институт криминалистики Перу представил отчет исследования «мумий инопланетян»

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Ученые опубликовали отчет по делу «мумий инопланетян», найденных в 2023 году в пустыне Наска в Перу, сообщает РИА Новости. Специалисты выяснили, что останки необычных существ маленького роста и с большими головами не принадлежат представителям внеземной цивилизации.

Сотрудники Национального института судебной медицины и криминалистики определили, что мумии имеют земное происхождение. Голова одного из существ соответствует черепу альпаки или ламы, а кости позаимствовали у птиц.

Они (Кости. — NEWS.ru) напоминают черепа ламы или альпаки, которые можно найти на археологических кладбищах перуанских культур, например наска, — сообщил сотрудник учреждения Флавио Эстрада Морено.

У других останков обнаружили шарообразное утолщение в области живота, которое сначала приняли за беременность, однако это оказалось простым камнем. Кроме этого, в ходе исследования ученые нашли признаки криминала. Министр культуры Перу Лесли Уртеага заявил, что костные останки относятся к доиспанскому периоду, из-за чего было возбуждено уголовное дело об их незаконном вывозе.

Ранее американские плейнспоттеры заметили неопознанный летающий объект в небе над аэропортом Лос-Анджелеса. Это произошло в тот момент, когда там приземлялся для дозаправки самолет президента США Джо Байдена. При этом некоторые очевидцы заявили, что это мог быть воздушный шар.