Ученые научились точно прогнозировать развитие Альцгеймера Ученые из США создали новый инструмент для прогноза развития болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученые разработали новую систему DETree, которая позволит прогнозировать дальнейшее течение болезни Альцгеймера, следует из опубликованных в Pharmacological Research результатов исследования. Новая система диагностики основана на алгоритмах машинного обучения.

Авторами разработки являются сотрудники Техасского университета в Соединенных Штатах. Они разработали вычислительные методы, позволяющие компьютерам понимать закономерности и выносить суждения на основе имеющейся информации. С помощью получаемых сведений о состоянии здоровья пациента система способна определить, когда симптомы Альцгеймера станут более серьезными.

Проект DETree уже протестировали на 266 пациентах. Прогнозы сравнили с результатами других методик оценки состояния пациентов с Альцгеймером. В результате исследований новая система показала большую эффективность и точность.

Врач-диетолог Марина Макиша ранее рассказала, что снизить риски развития болезни Альцгеймера помогут семечки. По словам специалиста, в них содержатся жиры и жирорастворимые витамины, а также витамин Е, способствующий профилактике заболевания. Она посоветовала отдать предпочтение семечкам подсолнечника, которые можно добавлять в салаты.