Участники «Крымской платформы» пригрозили России новыми санкциями

Участники форума «Крымская платформа» приняли итоговую декларацию и рассмотрят вопрос о введении новых санкций против России. Об этом говорится на сайте МИД Украины.

Отмечается, что участники форума решили рассмотреть возможности для введения дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении РФ. Они подчеркнули, что «Крымская платформа» была создана в качестве консультационного и координационного формата для мирного прекращения «оккупации» Крыма, а также для восстановления контроля Украины над полуостровом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском форуме «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы». Позднее он пригласил Россию к участию в этом форуме.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.