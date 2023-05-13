«У вас там контр-СВО»: Подоляк о падении российских самолетов Подоляк пригрозил России контрспецоперацией ВСУ

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России может начаться контрспецоперация ВСУ, которая будет нарастать со временем, пишут украинские СМИ. Так представитель Зеленского отреагировал на новость о падении воздушных суден в Брянской области 13 мая. Министерство обороны РФ информацию о крушении не комментировало.

У вас там начинается «контрСВО» и оно будет только увеличивать объемы, — сказал Подоляк.

Днем 13 мая в СМИ появилась информация о падении четырех воздушных суден в Брянской области — истребителей Су-34 и Су-35 и двух вертолетов Ми-8. Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил падение только одного вертолета Ми-8, отметив, что в результате происшествия пострадала женщина.

В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8 были сбиты. По словам Рогова, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли.

Минобороны РФ число погибших не называло и факт атаки не подтверждало. «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщал, что воздушные суда могли входить в одну авиагруппу.