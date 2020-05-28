Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию.
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Это приглашение перебраться в Германию. Здесь вы будете свободны в критике правительства, а также борьбе с фейк-ньюз, — цитирует его агентство.
Ярзомбек отметил, что в Германии дружественная экосистема для стартапов и технологичных компаний и Twitter отлично впишется. Он также пообещал открыть перед компанией любые двери.
Ранее Трамп обвинил социальную сеть Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под записями президента Соединённых Штатов в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение.
Как писал NEWS.ru, по мнению Трампа, своими действиями соцсеть вмешивается в президентские выборы 2020 года. Глава Штатов отметил, что Twitter опирается на проверку фактов, которую провели «фейковые» СМИ — телеканал CNN и газета The Washington Post.
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