Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом

https://static.news.ru/photo/e6a16d38-a108-11ea-bcc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченный министерства экономики ФРГ по цифровой экономике и стартапам Томас Ярзомбек пригласил американскую компанию Twitter перебазироваться в Германию.

Как сообщает РИА Новости, Ярзомбек обратился к создателю соцсети Джеку Дорси в своём аккаунте в Twitter после того, как у соцсети возникло проблемы с президентом США Дональдом Трампом

Это приглашение перебраться в Германию. Здесь вы будете свободны в критике правительства, а также борьбе с фейк-ньюз, — цитирует его агентство.

Ярзомбек отметил, что в Германии дружественная экосистема для стартапов и технологичных компаний и Twitter отлично впишется. Он также пообещал открыть перед компанией любые двери.

Ранее Трамп обвинил социальную сеть Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под записями президента Соединённых Штатов в Twitter появились пометки о необходимости проверить факты, изложенные пользователем. Трамп сообщил, что голосование по почте приводит к фальсификациям. Соцсеть поставила под сомнение это утверждение.

Как писал NEWS.ru, по мнению Трампа, своими действиями соцсеть вмешивается в президентские выборы 2020 года. Глава Штатов отметил, что Twitter опирается на проверку фактов, которую провели «фейковые» СМИ — телеканал CNN и газета The Washington Post.