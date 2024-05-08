Турист из России пострадал от укуса неизвестной рыбы на Маврикии

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Российского туриста укусила неизвестная рыба за пятку во время отдыха на острове Маврикий, в результате чего мужчину госпитализировали, сообщает Telegram-канал SHOT. Местным врачам пока не удалось найти эффективное лечение.

По словам супруги пострадавшего, они отдыхали на пляже пятизвездочного отеля. Мужчина зашел в воду босиком и почувствовал острую боль, когда его укусила неизвестная рыба. Пострадавший выбежал на берег и обратился к медикам. После госпитализации туриста оставили в больнице, где ему начали вводить антибиотики. Врачи не могут определить, что за рыба атаковала мужчину. Возможно, это была бородавчатка — одна из самых ядовитых рыб в мире, которая часто маскируется под камни. Ранее такие случаи уже происходили с туристами на этом острове.

Ранее российский турист скончался на отдыхе в турецкой Аланье. 57-летний гражданин РФ по имени Леонид Харитонов отдыхал с семьей в отеле и почувствовал недомогание. Близкие мужчины вызвали скорую помощь, после чего туриста доставили в больницу, однако тот скончался. Его тело направили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Начата проверка по факту произошедшего.