«Одна жена на всех»: россиянин раскрыл, на что идут женщины в Монголии Российский турист: браки в Монголии создаются по формуле «одна жена на всех»

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Путешественник из России, посетивший Монголию, заявил, что в стране придерживаются традиции многомужества. В блоге на «Дзен» он подчеркнул, что смысл этого кроется в нужде, поскольку из-за бедности содержать хозяйство нелегко, а самих женщин все устраивает.

Полиандрия — обратное явление от многоженства — достаточно часто встречается в бедных районах Монголии, Индии и Непала. Многие жители бедных районов идут на такой шаг, потому что такой способ помогает справиться с трудностями, отмечает путешественник. В итоге семьям проще выдать невесту сразу за нескольких (или всех) братьев.

Связь свекра с невесткой в таких семьях тоже считается совершенно нормальной, — добавил он, не став вдаваться в подробности.

Женщины, подчеркивает турист, не против такого формата — мужчины делят между собой обязанности, а если кто-то из них плохо с этим справляется, то она вправе выгнать его из дома. Но чувства в стране, по словам автора, не на первом месте.

Женщин такие отношения более чем устраивают, хотя такая исторически сформировавшаяся модель семьи совсем не про чувства, — пояснил путешественник.

Ранее гинеколог Александр Русин констатировал, что только полный отказ от секса позволит человеку гарантированно защититься от инфекций, передающихся половым путем. Специалист подчеркнул, что всплеск заболеваемости фиксируется даже в развитых странах.